Dopo il 2 a 1 subìto all'andata, la Juventus Women torna in campo domani - tra le mura amiche di Vinovo - per affrontare la Roma e tentare di ribaltare l'esito della semifinale di Coppa Italia Femminile. Nella giornata di oggi, invece, è arrivato il primo verdetto con il Milan che ha eliminato l'Inter grazie alla vittoria per 4 a 2. Autrice di una doppietta, Veronica Boquete che è intervenuta ai microfoni di Sky Sport: "Cercavo il gol e non arrivava, è arrivato in una gara importante: due gol e ora devo continuare così. Roma o Juve in finale? Sono due grandi squadre, non c'è differenza".