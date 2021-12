La Juventus Women, reduce da un girone d'andata da padrona assoluta in Serie A e dal passaggio del turno in Champions League femminile, affronta oggi in Coppa Italia il Bari allo stadio Veneziani di Monopoli. Si tratta dell'ultima gara del girone, alle bianconere basta un pareggio per accedere ai quarti di finale. Contro una squadra che milita in B, la Juve si presenza in Puglia con un turnover molto consistente.

Qui di seguito diretta e tabellino:



63' - Ci prova il Bari, Gelmetti guida la transizione e calcia da fuori: debole e centrale



55' - Gran parata di Margot Shore su Agnese Bonfantini, che si libera splendidamente in area e calcia



50' - TRIS JUVE, sull'asse Zamanian (imbucata), Bonfantini (assist rasoterra) e Arianna Caruso che in realtà colpisce male col sinistro, ma la traiettoria s'impenna e scavalca Shore



46' - La Juve inizia il secondo tempo come aveva terminato il primo: Zamanian scodella per la girata di Caruso, para Shore



45' +2 - Al secondo minuto di recupero, Amanda Nilden raddoppia con un delizioso sinistro da fuori area, palla di poco sotto l'incrocio dei pali



44' - Ora è il turno di Boattin, che prova un sinistraccio da fuori: alta di un soffio



42' - Continua a pressare alta la Juve, manca l'ultimo passaggio



35' - Juve vicina al raddoppio, batti e ribatti in area e Shore alla fine mette in angolo su girata di Pfattner



33' - Sugli sviluppi del primo corner per il Bari, Di Criscio ci prova da fuori: palla ampiamente a lato, il pubblico applaude questo primo tentativo della squadra di casa



28' - Zamanian di testa su palla scodellata da Boattin, centrale e bloccato dal portiere



20' - INFORTUNIO SALVAI, dopo una sportellata di Strisciuglio, Cecilia cade male e si fa male al ginocchio destro: costretta a uscire dal campo



17' - VANTAGGIO JUVE, Bonfantini esplode il sinistro vincente dal limite dell'area!



3' - Bianconere subito in avanti, Staskova ci prova di testa ma la difesa di casa allontana il pericolo



1' - Partiti!

BARI - JUVE WOMEN 0-3

(17' Bonfantini, 45'+2 Nilden, 50' Caruso)



Bari (4-3-1-2): Shore; Maffei, Di Bari, Di Criscio, Riboldi; Strisciuglio, Bonacini, Sudyk; Laface (63' Fedotova); Gelmetti, Spyridonidou. A disp: Trentadue, Larenza, Nefrou, Errico, Franchetto, Labianca, Rosen, Fiore. All. Cristina Mitola

Juventus (4-3-3): Aprile; Hyyrynen, Salvai (23' Pfattner), Lenzini, Boattin; Rosucci, Zamanian, Caruso; Bonfantini, Staskova, Nilden. A disp: Soggiu, Lundorf, Pedersen, Giai, Arcangeli, Beccari, Bonansea. All. Joe Montemurro



Arbitro: Giuseppe Maria Manzo