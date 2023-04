Attraverso un tweet condiviso sul suo account social, Gianfelice Facchetti ha espresso quello che è il suo pensiero riguardo ai calciatori che dovrebbero scendere in campo nella sfida di Coppa Italia tra Juve ed Inter.'Martedì con la #Juve sarei contento di vedere titolare #Carboni, #Asllani e #Bellanova, in modo anche da far tirare un po' il fiato ai titolari. Pur essendo sempre un trofeo la #CoppaItalia, però la qualificazione in Champions in campionato è più importante'.