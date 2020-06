3









Continua a infuriare la polemica per l’esecuzione dell’inno italiano da parte di Sergio Sylvestre prima della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juve. Matteo Salvini, leader della Lega, ha così criticato Sylvestre: “Sbaglia l’Inno e saluta col pugno chiuso, ma dove l’han trovato? Povera Italia!”. In risposta a queste critiche ma non solo, si è schierata la cantante Elodie, amica di Sylvestre, che in una Stories su Instagram ha detto: “Sono schifata nel leggere commenti razzisti. Sergio era emozionato, e voi l’avete offeso. Non ve lo meritavate un Inno nazionale cantato da Sergio, questo è il problema. Sono schifata, mortificata, dispiaciuta. Questo è fare del male alle persone gratuitamente. Siete delle brutte persone. Delle merde, anzi”. Poi, su Salvini, ha aggiunto: “Non perde mai occasione per dimostrare quello che è, un piccolo uomo”. Anche Emma Marrone ha espresso la sua solidarietà a Sylvestre: “È meglio stare zitti e sembrare stupidi che twittare insulti e togliere ogni dubbio. Un bacio enorme a Sergio Sylvestre! Sei una roccia”.