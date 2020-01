La vittoria di ieri sera contro la Roma ha rilanciato la Juventus verso le semifinali di Coppa Italia. Questo turno sarà l'unico che si giocherà in doppio impegno, con i bianconeri impegnati prima in trasferta e poi in casa, per la gara di ritorno. Le date delle partite sono già note e così si possono appuntare sul calendario: la prima si disputerà il 12 di febbraio, la seconda, invece, il 4 marzo. Contro chi? Impossibile da sapere ad oggi, visto che Milan e Torino, le due potenziali avversarie, non scenderanno in campo prima della prossima settimana, il 28 gennaio.