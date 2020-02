Giovedì sera è in programma a San Siro la grande sfida di Coppa Italia tra Milan e Juventus. Pronta un'affulenza importante per il match, infatti saranno presenti 70 mila spettatori. Entrambe le squadre dovranno riscattare l'ultimo turno di campionato e provare a conquistarsi un posto in finale di Coppa. Il Milan però dovrà stare particolarmente attento nel match nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Stefano Pioli infatti, in vista della gara di ritorno, rischia di perdere addirittura sei calciatori che risultano diffidati: si tratta di Castillejo, Kjaer, Hernandez, Krunic, Rebic e soprattutto Ibrahimovic.