Manca sempre meno al fischio di inizio della finalissima di Coppa tra Juve ed Inter e la tensione cresce a dismisura nell'animo dei giocatori e dei tifosi delle rispettive squadre. Per arrivare al successo, la Vecchia Signora farà affidamento anche su Paulo Dybala, vero mattatore di questa competizione nell'ultimo decennio. La Joya infatti, è il giocatore della Juve che ha messo a segno più reti in assoluto nella medesima competizione negli ultimi 10 anni, realizzando 11 gol in 23 presenze.