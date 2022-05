Siamo arrivati alla vigilia di quella che ogni probabilità sarà la gara più importante rimasta in questa stagione altalenante della Juve. I bianconeri dovranno infatti contendersi la Coppa Italia contro i nemici storici dell'Inter, cercando di vendicare quanto accaduto nella finalissima di Supercoppa in quel di San Siro, con Simone Inzaghi che otteneva il suo primo trofeo sulla panchina dei nerazzurri grazie ad una rete di Alexis Sanchez a tempo praticamente scaduto. Ma quella di domani sarà anche una partita dal sapore speciale per Paulo Dybala, con l'argentino che vorrebbe concludere in bellezza la sua storia d'amore con Madama. L'ULTIMA JOYA - Le ultime uscite dell'argentino hanno inevitabilmente stravolto le idee e i piani di Max Allegri, che ad un Dybala in queste condizioni difficilmente rinuncerebbe. Nonostante il suo continuo accostamento all'Inter e nonostante il suo addio ormai imminente, la qualità e la presenza di Paulo Dybala sono ancora oggi indispensabili per la Vecchia Signora, specie in un momento così delicato dove gli altri compagni di reparto faticano a trovare la luce. Ancora oggi, i tifosi juventini si chiedono se questa sia stata la scelta più giusta e, soprattutto, sperano in un ripensamento da parte della società, che tuttavia sappiamo già non avverrà. Nel frattempo, però, Dybala e i tifosi tutti proveranno a godersi questi ultimi giorni insieme, magari salutandosi con l'ultima 'Joya' di questa storia.