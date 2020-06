Non solo la Juventus di Sarri, ma anche l’Under 23 debutterà nell’era post-Covid 19 con la Coppa Italia. L’orario non si sa ancora, quello che è certo è che il 27 giugno, la squadra di Fabio Pecchia si giocherà la finale della competizione contro la Ternana, allo stadio Manuzzi di Cesena. Come riporta Tuttosport, sono tanti i giocatori bianconeri ad essersi aggregati in prima squadra per prepararsi al meglio: il portiere Leonardo Loria, i difensori Wesley e Luca Coccolo, i centrocampisti Manolo Portanova e Simone Muratore, gli attaccanti Luca Zanimacchia, Giacomo Vrioni e Marco Olivieri, candidato per una presenza in prima squadra domani contro il Milan, a causa dell’assenza di Higuain.