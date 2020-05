In attesa che la Lega ufficializzi il tutto, sono praticamente certi date e orari della ripresa del calcio italiano. Le parti stanno infatti limando gli ultimi dettagli sulla Coppa Italia, che tornerà a dare il via alle partite di calcio in un calendario ricchissimo. Ecco, si ricomincia dalla Juve e dal ritorno della semifinale di Coppa contro il Milan. Si giocherà alle 20.45 di sabato 13 giugno; il 14 invece ci sarà Napoli-Inter. Al momento confermata anche la finale a Roma, allo Stadio Olimpico, datata 17 giugno.