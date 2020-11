La Juventus affronterà il Genoa di Ronaldo Maran negli ottavi di finale di Coppa Italia. I rossoblù hanno superato i sedicesimi grazie alla vittoria nel derby contro la Sampdoria dell'ex bianconero Claudio Ranieri. Sorteggiate anche le sedi degli ottavi, per stabilire chi giocherà in casa: la sfida tra Juve e Genoa si giocherà all'Allianz Stadium il 13 gennaio 2021. La speranza, anche se al momento sembra poco probabile, è che almeno in parte ci sia la possibilità per i tifosi di tornare allo stadio a tifare per la propria squadra.