Come riportato dal sito ufficiale della Juventus, è dalla stagione 2008/09 che i bianconeri non vengono eliminati agli ottavi di finale di Coppa Italia. A fare compagnia alla Juventus in questa statistica ci sono solo altre due squadre: Carpi e Alessandria, sebbene abbiano partecipato a questa fase della competizione solo una volta negli ultimi undici anni, contro le undici consecutive della Juve. L'Udinese, invece, è stata eliminata in sei delle ultime sette apparizioni in questa fase della competizione. Unica eccezione la partita contro l'Inter nel 2014.