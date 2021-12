Sarà lal'avversaria dellaagli ottavi di, che si giocheranno in una gara secca prevista all'Allianz Stadium nei giorni tra il 18 e il 20 gennaio. Ieri sera la squadra blucerchiata ha infatti battuto ildi Juric per 2 a 1, con reti di Quagliarella e Mandragora su rigore. Ecco il commento ai microfoni di Sky Sport dell'allenatore Roberto: "Per fare ottimi risultati dopo quello che è accaduto extra calcio tutte le componenti devono remare dalla stessa parte, siamo felici di aver passato il turno e di poter giocare contro la Juventus. Abbiamo fatto un'ottima prestazione, sono felice per chi aveva giocato meno. In campo va sempre la Sampdoria, non si parla di turnover. Siamo un'unica squadra".