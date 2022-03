L’autogol di Venuti a tempo scaduto premia la Juventus, forse anche più del dovuto, e le regala un ritorno un po' più favorevole. I bianconeri saranno favoriti nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma all’Allianz Stadium il 20 aprile (data da confermare) perché per raggiungere la finale, basterà vincere di nuovo o pareggiare. In caso di sconfitta per 1-0 si andrà ai tempi supplementari e, se il risultato non si sbloccherà, ai calci di rigore. La Fiorentina, per qualificarsi, deve vincere con due reti di scarto oppure con una rete di scarto a partire dal 2-1. Il gol in trasferta in Coppa Italia vale ancora doppio.