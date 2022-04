Occhio ai gol in trasferta! L’Italia non è l’Europa, la regola è ancora in vigore. E sì che l’Inter ci è già passata, in quella famosa Champions 2002-03, quando in finale andò il Milan dopo uno 0-0 in “casa” e un pareggio 1-1 in “trasferta”. Ricordi sinistri per l’Inter, paralleli pericolosi. E allora sarà per questo che in casa nerazzurra filtra un po’ di malumore, per il fatto che la Lega di Serie A non si sia allineata alle competizioni Uefa già da quest’anno. Lo racconta La Gazzetta dello Sport.