Dopo aver battuto il Verona in campionato ora la Juve è già con la testa al prossimo impegno di giovedi, dove a fare visita all'Allianz Stadium ci sarà il Sassuolo, in quelli che saranno i quarti di finale della Coppa Italia. I bianconeri avranno una grande opportunità per fare accesso alle semifinali e tentare di giocarsi quello che potrebbe essere il primo trofeo della stagione. Pochi istanti fà sono stati annunciati i nomi del direttore di gara e dei suoi assistenti. A dirigere l'incontro ci sarà Marinelli, con i suoi collaboratori che saranno Paganesi e Rocca, in sala VAR invece troveremo il giovane Miele.