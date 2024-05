La Juventus con il successo in Coppa Italia ha incassato circa 7,5 milioni di euro (oltre al 45% dell’incasso dell’Olimpico, che complessivamente è stato pari a 4,5 milioni di euro), mentre l’Atalanta sconfitta in finale ha avuto in dote un assegno pari a 4,9 milioni grazie al raggiungimento della sola finale (senza contare, dunque, i restanti passaggi di turno precedenti). Cifre alte, specialmente se paragonate altri altri Paesi d'Europa. La cifra, infatti, è ben superiore a quanto riceverà la vincente della finale di FA Cup tra Manchester United e Manchester City. La Coppa Italia comporta un guadagno maggiore per i club italiani rispetto a quanto le società inglesi incassino con la FA Cup: la finalista perdente 3,4 milioni di euro, la vittoria in finale 4,5 milioni di euro.