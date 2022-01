La Fiorentina passa al Maradona, ma succede di tutto. Prima il vantaggio di Vlahovic, poi il pareggio di Mertens e viola in 10 per l'espulsione di Dragowski a fine primo tempo. Nella ripresa ospiti ancora avanti con Biraghi, poi vengono espulsi Lozano e Fabian Ruiz, ma il Napoli pareggia al 96' con Petagna. Nei supplementari, però, la squadra di Italiano la porta a casa con l'uno-due micidiale di Venuti e di Piatek, in gol all'esordio con la maglia viola. Nel finale, Maleh cala il pokerissimo. ​