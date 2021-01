Turnover è la parola chiave della Juventus nella gara di stasera contro la Spal per i quarti di finale di Coppa Italia. Andrea Pirlo ha lasciato a casa Cristiano Ronaldo, e, con Paulo Dybala ancora fuori, l'unica alternativa ad Alvaro Morata in attacco è il 18enne Cosimo Da Graca. L'italo-brasiliano però non è l'unico giovane convocato dall'allenatore, che oltre a Dragusin, si porterà anche Nicolò Fagioli - dovrebbe partire titolare nel centrocampo bianconero - e l'altro centrocampista, classe '99, Alessandro Di Pardo.