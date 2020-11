Oggi è stato stilato il calendario dei turni decisivi della Coppa Italia. La Juventus ancora non entra in scena, ma sa da quale match scaturirà la sua prima avversaria. Sarà infatti il "derby della Lanterna di coppa" tra Sampdoria e Genoa (in programma giovedì 26 novembre alle ore 17) a decidere chi affronterà la Juve negli ottavi di finale, che si disputeranno il 20 gennaio. Fra 15 giorni, dunque, gli occhi juventini saranno puntati su Marassi. Per i bianconeri c'è da vendicare l'ultima stagione, in cui la Coppa Italia è sfumata in finale ai rigori col Napoli.