Cambia il format della Coppa Italia! Nel Consiglio di Lega che si è svolto questo pomeriggio, è stato deciso che alla prossima competizione potranno parteciparvi esclusivamente le squadre di Serie A e Serie B. L'inizio del torneo è fissato per il prossimo 15 agosto. Nella stessa data scenderanno subito in campo le 12 squadre di Serie A fuori dalla top 8. L'obiettivo è quello di valorizzare il torneo, regalando da subito sfide interessanti per il pubblico e per le televisioni. Togliendo, però, la possibilità a club di C di calcare palcoscenici importanti.