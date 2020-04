5









Secondo quanto riporta Repubblica, c'è la possibilità che la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan si possa giocare allo stadio San Paolo, ovviamente a porte chiuse. La situazione contagi nel nord Italia, infatti, è ancora grave e la Federazione starebbe prendendo in considerazione l'ipotesi di spostare alcune partite al sud. Di certo ci giocheranno, come da copione, Napoli e Inter, che hanno giocato la sfida d'andata a San Siro. Ma anche la Juve potrebbe essere costretta a giocare in campo neutro la sfida di ritorno contro il Milan dopo il pareggio per 1-1 a San Siro. L'ipotesi è che le sfide di Coppa Italia facciano da apripista al campionato, iniziando prima della ripresa della Serie a.