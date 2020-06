Sfoglia la gallery per vedere i commenti contro i tifosi e De Luca

In questo momento non ce lo possiamo permettere. Ricordo quanto ha contagiato la partita dell’Atalanta all’inizio dell’epidemia in Lombardia nella diffusione dei contagi”. Si può riassumere così l’intervento di Ranieri Guerra, direttore dell’(Organizzazione mondiale della sanità), che ad Agorà, trasmissione su Rai 3, ha condannato senza mezze misure il comportamento del“Sciagurati”.La rivalità tra Napoli e Juventus è radicata nel profondo, nel capoluogo campano è quasi un fattore sociale, perché di napoletani juventini ne esistono tanti. Questo spiega tutta l’emozione e la voglia di festeggiare, abbracciando (virtualmente) i loro eroi, ma non giustifica quanto successo.. Bisogna sottolineare come Napoli sia stata una città a basso contagio rispetto alle regioni del Nord, ma comunque, il popolo di Twitter non ha digerito l'accaduto e si è bersagliato anche da Matteo Salvini ), colpevolizzato di non aver mosso un dito per evitare assembramenti del genere.