"​Sarà una Finale speciale, quella che opporrà la Juventus all’Atalanta mercoledì sera a Reggio Emilia. Speciale perché, nella misura del 20% della capienza totale del Mapei Stadium, circa 4300 posti, saranno presenti i tifosi.



I biglietti, in vendita al costo di 20€ ciascuno saranno destinati unicamente ai tifosi iscritti ad uno Juventus Official Fan Club oppure titolari di una Juventus Membership ai quali saranno fornite maggiori informazioni per la richiesta dei tagliandi tramite gli abituali canali di comunicazione.



L’accesso allo stadio sarà consentito esclusivamente alle seguenti categorie:



• I vaccinati (necessaria la somministrazione di entrambe le dosi) in possesso del certificato di vaccinazione.

• I guariti da Covid-19 con certificato del medico di base che ne attesti l’avvenuta guarigione nei 6 mesi antecedenti l’evento

• Tutti coloro sottoposti a tampone (anche antigenico) attestante la negatività ed effettuato nelle 48 ore antecedenti la gara.



Per dimostrare l’idoneità ad accedere allo stadio tutti i tifosi dovranno utilizzare l’app MITIGA.



Chi deve sottoporsi al tampone troverà all’interno dell’app e sul sito www.mitigaitalia.it la lista dei laboratori di analisi e le farmacie convenzionate dove poterlo effettuare.



Solamente in caso di oggettiva impossibilità a raggiungere uno dei punti convenzionati, è possibile effettuare il tampone in qualsiasi altro luogo ma sarà necessario presentarsi ai punti fisici MITIGA situati all’esterno dello stadio per registrarne l’esito negativo.



I tifosi vaccinati e guariti, muniti di biglietto e documento di identità, potranno presentarsi anch’essi ai punti MITIGA situati all’esterno dello stadio per poter registrare il proprio certificato vaccinale o di guarigione.



Tutti i tifosi che accederanno allo stadio, bambini di qualsiasi età compresi, dovranno essere muniti di biglietto, di documento di identità e di relativa attestazione di idoneità sanitaria".



