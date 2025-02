Coppa Italia di Basket, Allegri con Chiellini in prima fila. Tutti gli juventini presenti

Juventus FC via Getty Images

Come ormai da tradizione,si trasforma nel cuore pulsante del basket italiano, ospitando ancora una volta le. Il capoluogo piemontese accoglie le migliori squadre del campionato per una competizione ricca di emozioni, colpi di scena e grande spettacolo.Milano e Brescia hanno superato i quarti di finale con percorsi diversi ma ugualmente efficaci. L’Olimpia ha dominato la Virtus Bologna con un netto 77-91, dimostrando tutta la sua superiorità. Brescia, invece, ha dovuto sudare contro un coriaceo Tortona, ma è riuscita comunque a imporsi 86-79, guadagnandosi un posto nella semifinale.

Juventini ed ex: chi era presente

Sabato, una tra Milano e Brescia si giocherà l’accesso alla finalissima, mentre questa sera si definirà l’altra semifinale con le sfide tra Trento e Reggio Emilia (ore 18) e Trapani contro Trieste (ore 20:45). L’attesa cresce, così come l’entusiasmo di una città che si conferma sempre più casa del basket italiano.Il quarto Derby d’Italia stagionale ha catalizzato l’attenzione degli appassionati, preferito persino al mercoledì di Champions League da un pubblico d’eccezione. Come riportato da La Stampa, sugli spalti erano presenti volti noti del calcio, tra cui Massimilianoe Giorgioin prima fila, oltre ai giocatori della Juventus Weston McKennie e Timothy. Questi ultimi si sono distinti per un curioso scambio di maglie bianconere con Alessandro, playmaker della Virtus Bologna.