Dopo lo 0-0 contro l'Inter, la Juventus stasera scoprirà la squadra che dovrà affrontare nella finale di Coppa Italia., che al Gewiss Stadium ripartono dallo 0-0 della gara d'andata. Rino Gattuso sta vivendo un momento difficile sulla panchina degli azzurri, prossimi avversari della Juve sabato in campionato: la posizione dell'allenatore è in bilico e un'eliminazione potrebbe essere decisiva. Non è in discussione il lavoro di Gasperini, in cerca di riscatto dopo il 3-3 contro il Torino nell'ultima giornata di campionato.: Gollini; Toloi, Palomino, Djmsiti; Sutalo, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. All.: Gasperini.: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All.: Gattuso.