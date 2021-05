Mentre in campionato la lotta per la zona Champions è ancora aperta, Atalanta e Juventus mettono in pausa la Serie A per buttarsi nella finale di Coppa Italia di domani, in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia. L'Atalanta, già sicura del posto nell'Europa di prima fascia, parte con un piccolo vantaggio nel pronostico degli analisti di Stanleybet.it, che danno il trionfo dei bergamaschi a 1,85, mentre la coppa in mano alla Juve (sarebbe la 14ª) si gioca a 1,95. Anche nei 90 minuti l'equilibrio la fa da padrone. Quanto all'esito nei tempi regolamentari, il segno «1» dell'Atalanta è a 2,50, il «2» dei bianconeri a 2,85. Il pari, che manderebbe le due squadre ai supplementari, vale 3,35.



Due attacchi prolifici non si traducono nell'occasione in un Over facile, visto che l'esito si mantiene a 1,75, quota piuttosto alta, anche se al di sotto dell'Under, che paga 2 volte la posta giocata. Il Goal prevale a 1,57 sul No Goal. Tra i marcatori, il capocannoniere del campionato Cristiano Ronaldo è a 2,50, mentre la sorpresa della stagione atalantina Luis Muriel si gioca a 2,75, poco più in basso del connazionale Duvan Zapata, altra arma pericolosa della Dea, dato da stanleybet.it a 3,00. La Juve fa affidamento anche su Alvaro Morata e Paulo Dybala, entrambi a 3,25. Interessante anche la quota della doppietta di CR7, offerta a 8,25.