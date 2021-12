"Per noi laè un'opportunità, perché andiamo là per vincerla. Questa è una partita molto importante con cui vogliamo confrontarci. Non mi piace molto questo format, mi piace più il modello inglese. Questa è la coppa di chi è più forte e potente, mi piacerebbe che fosse paritaria per tutti, si comincia tutti insieme e si finisce tutti insieme. Tornando al discorso, la affronteremo con la massima attenzione e dedizione". Lo ha dettonella conferenza stampa alla vigilia della partita di Coppa Italia contro il, evidenziando la sproporzione di possibilità offerta dal format della competizione alle squadre più blasonate.