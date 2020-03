Ieri sera è stato ufficializzato il rinvio a data da destinarsi di Juve-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Domani sera alle ore 20.45 al San Paolo è in programma l'altra semifinale di Coppa, tra Napoli e Inter. Ma, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, in riferimento ad alcune fonti del Governo, anche per Napoli-Inter si va verso il rinvio a data da destinarsi. Nelle prossime ore è atteso l'annuncio ufficiale, ma la strada è stata tracciata. La scelta è frutto delle misure che il Governo si appresta ad adottare per combattere la diffusione del coronavirus.



L'ad dell'Inter Beppe Marotta, al suo arrivo a Roma, ha dichiarato: "Non sappiamo ancora nulla, ci adegueremo a quello che decideranno".