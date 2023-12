Dagli studi di Mediaset, nel post partita, è arrivata la conferma di Graziano: il rigore assegnato all'nel match dicontro il(e poi sbagliato da Lautaro Martinez) era corretto, così come lo era la scelta di rivedere all'episodio del tocco di mano in piena area di Tommasosugli sviluppi di un corner battuto da Kristjan Asllani. "L'errore è stato a Marassi" ha sentenziato l'ex arbitro, facendo riferimento a quanto accaduto venerdì sera nella sfida di Serie A tracon l'evidente fallo non sanzionato di Mattia- L'episodio in questione, infatti, era del tutto simile a quello di Inter-Bologna, ma allo stadio Ferraris, per ragioni tuttora inspiegabili, il direttore di gara Davidenon è mai stato richiamato al Var da Michael. E la Juve si è così vista privata di un rigore che avrebbe potuto indirizzare il match, poi concluso sull'1-1, su un binario ben diverso, per grande disappunto dei tifosi ma anche di Massimilianoe della società.