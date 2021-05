Al termine di un'annata avara di soddisfazioni, la vittoria della Coppa Italia rappresenta comunque una grande gioia per i tifosi della Juve, che dopo la vittoria sull'Atalanta di ieri sera si sono riversati sui social network per festeggiare. Parole al miele soprattutto per i due marcatori Chiesa e Kulusevski, ma se per il primo si tratta di una piacevole conferma, il secondo riscatta in parte, con un gol da fantascienza, una stagione sotto tono, in cui spesso era stato messo sul banco degli imputati dai sostenitori bianconeri. E c'è chi si emoziona, com'è ovvio, nel vedere Gigi Buffon alzare il suo ultimo trofeo con la Vecchia Signora…