Il Bologna vince la Coppa Italia: l'albo d'oro aggiornato

L'albo d'oro della Coppa Italia

Juventus 15 (1937/38, 41/42, 58/59, 59/60, 64/65, 78/79, 82/83, 89/90, 94/95, 2014/15, 15/16, 16/17, 17/18, 20/21, 23/24)

(1963/64, 68/69, 79/80, 80/81, 83/84, 85/86, 90/91, 06/07, 07/08)

Inter 9 (1938/39, 77/78, 81/82, 2004/05, 05/06, 09/10, 10/11, 21/22, 22/23)

Lazio 7 (1958, 97/98, 1999/2000, 03/04, 08/09, 12/13, 18/19)

Fiorentina 6 (1939/40, 60/61, 65/66, 74/75, 95/96, 2000/01)

Napoli 6 (1961/62, 75/76, 86/87, 11/12, 13/14, 19/20)

Milan 5 (1966/67, 71/72, 72/73, 76/77, 2002/03)

Torino 5 (1935/36, 42/43, 67/68, 70/71, 92/93)

Sampdoria 4 (1984/85, 87/88, 88/89, 93/94)

Bologna 3 (1969/70, 73/74, 2024/25)

Parma 3 (1991/92, 98/99, 2001/02)

Atalanta 1 (1962/63)

Genoa 1 (1936/37)

Vicenza 1 (1996/97)

Vado 1 (1922)

Venezia 1 (1940/41)

Dopo la vittoria contro il Milan per 1 a 0 allo Stadio Olimpico, ieri sera in casaè scattata la festa per il trionfo in Coppa Italia . Si tratta della terza affermazione dei rossoblù, 51 anni dopo l'ultima volta. Ancora a bocca asciutta i rossoneri, che restano a quota 5 e che non portano a casa questo trofeo dal 2003. Il successo della squadra di Vincenzo Italiano si va quindi a inserire nella grande storia di questa competizione e va ad aggiornare l'albo d'oro che comunque vede ancora in testa la Juventus , con un importante vantaggio su Roma e Inter.