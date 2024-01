Vendite per la semifinale di Coppa Italia contro la Lazio al via!



Si inizia con gli abbonati che potranno confermare il loro posto



Tutti i dettagli qui https://t.co/C70oebe6Ey pic.twitter.com/dMM6f2pphB — JuventusFC (@juventusfc) January 19, 2024

Oggi si comincia. Al via le vendite per la semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. Una sfida in cui la Juventus affronterà i biancocelesti per giocarsi la finale e che si disputerà il prossimo 3 aprile, alle 21.00. Si inizia con gli abbonati che potranno confermare il loro posto, tutti i dettagli sul sito ufficiale del club bianconero.