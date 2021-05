Un'ora alla finale di Coppa Italia. E tutto è in ballo, tutto in gioco. Lo è pure la stagione della Juventus, che in pochi giorni proverà a delineare anche il proprio futuro. Poco prima del fischio d'inizio della sfida con l'Atalanta, a bordo campo si è visto anche il presidente Andrea Agnelli. Fitto colloquio con Percassi, patron della Dea, che a suo modo sarà arbitro del destino dei bianconeri: domenica ci sarà Atalanta-Milan. Ma ci penseranno tutti a tempo debito...