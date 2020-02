Grande affluenza per la semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan e Juventus. Giovedì sera alla ore 20.45 previsto il match a San Siro. Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, si calcola un’affluenza di 70 mila spettatori. Risultato importante per una partita di Coppa Italia. Numeri insomma che si allineano con le grandi sfide di di Serie A. Sfida che può riscattare le due sconfitte dell'ultimo turno. La Juventus caduta a Verona e il Milan sconfitto nel derby contro l'Inter. Occasione di riscatto e possibilità di assicurarsi un posto in finale di Coppa Italia.