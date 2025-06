Coppa Italia 2025/26: il tabellone ufficiale, le possibili avversarie della Juventus

AFP via Getty Images

La Lega Serie A, attraverso un comunicato ufficiale, ha diramato il tabellone della2025/26 che scatterà il prossimo 15 agosto con le gare valevoli per i trentaduesimi di finale. La, grazie al piazzamento tra le prime otto in campionato, entrerà in gioco nella competizione a partire dagli ottavi di finale.In casa bianconera, il grande obiettivo è sicuramente quello di riscattare la disastrosa eliminazione della passata stagione, quando la squadra allora allenata da Thiago Motta venne clamorosamente sconfitta ai quarti di finale, all'Allianz Stadium, dall'Empoli, con i toscani che si imposero ai calci di rigore.

Coppa Italia 2025/26: le possibili avversarie della Juve

Coppa Italia 2025/26: il tabellone

Per la Juve, che ha vinto il trofeo 15 volte nella propria storia, ci sarà dunque una nuova opportunità per provare a riconquistare quella coppa vinta l'ultima volta nella stagione 2023/24, quando i bianconeri sconfissero 1-0 l'Atalanta grazie al goal di Dusan Vlahovic.La Juve, come detto, farà il suo esordio in Coppa Italia a partire dagli ottavi di finale. I bianconeri giocheranno, in gara secca all'Allianz Stadium, contro una tra Udinese, Carrarese, Cremonese e Palermo. Al termine dei primi due turni, i bianconeri conosceranno così il nome della loro prima avversaria.Per quanto concerne il tabellone, la Juventus - in linea teorica - potrebbe affrontare l'Atalanta in gara secca ai quarti di finale, mentre le altre due squadre che fanno parte della stessa parte del tabellone sono la Lazio e il Bologna campione in carica. C'è inoltre il Milan, che però dovrà affrontare ben due turni preliminari.Dall'altro lato del tabellone ci sono Roma, Napoli, Inter e Fiorentina, formazioni che eventualmente la Juventus potrebbe incrociare solo in finale.