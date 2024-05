DaLa Lega Serie A ha annunciato - con il comunicato ufficiale numero 253 - il tabellone della prossima edizione della Coppa Italia con una modifica regolamentare rispetto alle annate precedenti e valida per le prossime tre stagioni.Il tabellone formato da 40 club sarà preceduto da un turno di qualificazione preliminare che permetterà di completare l’organico delle squadre partecipanti arrivando a quota 44 (tutti i club di Serie A, di Serie B e 4 di Serie C).La Juventus fa parte delle 8 società "teste di serie" con la posizione numero 1 del ranking sportivo in virtù del trofeo vinto nella stagione 2023/2024, entrando così in gioco a partire dagli ottavi di finale.La novità proposta per la stagione attuale è l'assenza dei tempi supplementari: tutti i match, escluse le semifinali, saranno in gara unica e, in caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, troveranno il loro esito ai calci di rigore. Supplementari che entreranno in gioco solamente per semifinali e finale.