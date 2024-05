Coppa Italia, cambia il regolamento

Cambia il regolamento della Coppa Italia. A partire dalla prossima edizione, dunque dal 2024/2025, non ci saranno più i supplementari fino alle semifinali. Novità anche per quanto riguarda la composizione del tabellone,i dettagli.Dai trentaduesimi ai quarti di finale compresi, dunque nei primi quattro turni della competizione della coppa nazionale (trentaduesimi, sedicesimi, ottavi e quarti), sono stati soppressi i tempi supplementari, che non verranno pertanto più disputati in caso di parità, con calci di rigore come soluzione unica dopo il 90′ in queste sfide secche a eliminazione diretta. In semifinale, che si continua a svolgere su doppio confronto di andata e ritorno, e in finale, restano invece i supplementari e soltanto in seguito gli eventuali rigori.