Coppa Italia, cambia il regolamento: il tabellone

1 Juventus

2 Inter

3 Milan

4 Atalanta

5 Bologna

6 Roma

7 Lazio

8 Fiorentina

9 Torino

10 Napoli

11 Genoa

12 Monza

13 Verona

14 Lecce

15 Udinese

16 Cagliari

17 Empoli

18 Parma

19 Como

20 Vincente Cremonese/Venezia

21 Frosinone

22 Sassuolo

23 Salernitana

24 Perdente Cremonese/Venezia

25 Catanzaro

26 Palermo

27 Sampdoria

28 Brescia

29 Cosenza

30 Modena

31 Reggiana

32 Sudtirol

33 Pisa

34 Cittadella

35 Spezia

36 Bari

37 Cesena

38 Mantova

39 Juve Stabia

40 vincitrice Playoff Serie C

41 Padova

42 Torres

43 Avellino se non vince i playoff

44 Catania

La Lega Serie A ha ufficializzato il regolamento per la Coppa Italia dalla prossima stagione al 2027. Le prime otto squadre in classifica, quindi anche la Juventus, entreranno nella competizione a partire dagli ottavi, come già avviene adesso. Cambia però il posizionamento del tabellone.La testa di serie numero uno, in questo caso la Juventus come detentrice del titolo, agli ottavi di finale affronterà in linea teorica la sedicesima della Serie A (il Cagliari) e non più la nona come gli anni passati, riferisce Sportface. Il tabellone sarà poi ufficiale a partire da luglio. Di seguito i numeri del tabellone.