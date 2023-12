Entra ufficialmente nel vivo oggi con la sfida tra Lazio e Genoa la, che per lainizierà solo il 4 gennaio con il match valido per gli ottavi di finale contro la. Tabellone alla mano, ai quarti i bianconeri affronterebbero la vincente tra Napoli e Frosinone, il 17 gennaio, mentre un'eventuale semifinale (con la consueta formula di andata e ritorno, tra il 3 e il 24 aprile) sarebbe contro una tra Lazio, Genoa, Roma e Cremonese. Dall'altro lato della "barricata", tra le squadre che dunque la Vecchia Signora potrebbe incontrare solo in finale, ci sono Inter, Bologna, Fiorentina, Parma, Atalanta, Sassuolo, Milan e Cagliari.