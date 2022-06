Si delinea il tabellone dell'edizione 2022-23 della Coppa Italia, che sarà formato complessivamente da 44 squadre (comprese le quattro che parteciperanno al turno preliminare). Come di consueto, in attesa delle notizie provenienti da Serie B e Lega Pro, le otto big del massimo campionato tra cui la Juve entreranno di diritto agli ottavi di finale, in programma in gara unica dopo i Mondiali in Qatar il 10, 12, 17 e 19 gennaio. I quarti saranno invece disputati in partita secca tra il 31 gennaio e il 2 febbraio, con il match da giocare in casa della squadra meglio classificata nella stagione appena conclusa: i bianconeri, in questo caso, potrebbero incrociare la Lazio, mentre in semifinale potrebbero trovarsi ancora di fronte l'Inter, come nella finale dell'11 maggio scorso vinta dai nerazzurri. L'ultima tappa della competizione, con l'assegnazione del trofeo, andrà in scena allo Stadio Olimpico di Roma il 24 maggio 2023.