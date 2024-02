Dopo i Mondiali invernali in Qatar nel 2022, la prossima grande competizione calcistica sarà la Coppa d'Africa, che si terrà in estate in Marocco. La decisione di giocare la competizione con qualsiasi temperatura anticipa il cambiamento climatico.Questa sarà la seconda volta che la Coppa d'Africa si terrà in piena estate, con temperature che si prevede possano arrivare vicine ai 40 gradi. La prima e unica volta finora è stata nel 2019 in Egitto, dove l'attaccante Samuel Kalu ebbe un infarto a causa della disidratazione.La decisione di tenere la Coppa d'Africa in estate è vista come una scelta pro-Europa, poiché i club europei non dovranno più privarsi dei giocatori a metà stagione, poco prima degli ottavi di finale di Champions League. Questa situazione spesso complica i piani delle squadre europee e le costringe a fare a meno di alcuni dei loro migliori giocatori in una fase critica della stagione calcistica.