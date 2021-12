Lapotrebbe essere annullata a causa della nuova ondata di contagi di Covid in, Paese che ospita la manifestazione. L'annuncio potrebbe arrivare a breve da parte della Confederazione calcistica africana (CAF), che sta valutando il da farsi. Secondo quanto riportato da RMC Sport, al di là delle difficoltà organizzative legate al Covid e alla variante Omicron, la CAF starebbe affrontando le lamentele di alcuni club, per lo più inglesi, che vorrebbero poter trattenere i giocatori nelle prossime settimane. Questo perché i calciatori africani convocati dalle rispettive nazionali, date le regole in vigore nel Regno Unito, dovrebbero inoltre osservare un periodo di quarantena al loro ritorno.