La situazione tra Juventus e Napoli si è ribaltata rispetto all'andata, vinta 2-1 dai partenopei allo stadio Maradona. All'epoca, infatti, era l'11 settembre e si rientrava da una pausa nazionali che aveva impedito ai bianconeri sudamericani di tornare arruolabili in tempo, e la Juve dovette fare a meno di Sandro, Cuadrado, Danilo, Bentancur, Dybala e degli allora infortunati Arthur e Chiesa.Lo stesso numero di assenti è quello con cui, allo stato attuale delle cose, deve fare invece a meno Luciano Spalletti in vista del ritorno dell'Allianz Stadium in programma la sera dell'Epifania (sempre che si giochi e non intervengano le Asl) . Nelle file napoletane sono infatti previsti i forfait di 4 giocatori convocati per la Coppa d'Africa:. Quest'ultimo in realtà non sa se potrà partecipare alla competizione continentale con la Nigeria, ma il motivo risiede in un infortunio che nel caso gli farà saltare la Juve salvo sorprese. Inoltreè squalificato. Infine, ci sonoattualmente contagiati dal Covid-19. Per questi ultimi sarà da attendere il decorso del coronavirus. Di sicuro le parti si sono invertite rispetto a settembre e Allegri ha un'occasione d'oro per fare risultato in uno scontro diretto.