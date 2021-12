Nonostante le voci di un possibile annullamento della, dovuto all'aumento dei casi di Covid in Camerun, la CAF smentisce e va avanti. Lo conferma in un comunicato: "A meno di quattro settimane dall'inizio del più grande evento africano, la Total Energies Africa Cup of Nations in Camerun 2021, il segretario generale della CAF Veron Mosengo-Omba ha preso atto dei progressi compiuti, ma ha anche esortato tutti a lavorare 24 ore su 24 per garantire che tutto sia in atto per la partita di apertura del 9 gennaio 2022".Ancora più chiaro il portavoce della CAF, contattato dalla Gazzetta dello Sport: "La Coppa d'Africa si giocherà e si giocherà in Camerun. Non dobbiamo rispondere a quanto detto in Europa,".