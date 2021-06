Nessun club in Serie A ha più giocatori della Juventus tra quelli convocati dalle rispettive nazionali per la Coppa America. I bianconeri infatti hanno quattro calciatori in rosa tra quelli che parteciperanno alla competizione. E sono: Rodrigo Bentancur, impegnato con l'Uruguay, Alex Sandro e Danilo, che giocheranno con la maglia verde-oro del Brasile con la quale sfideranno la Colombia di Cuadrado nello stesso girone.