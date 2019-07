Minuto 59 di Argentina-Cile, finale per il terzo e quarto posto della Copa America. La Seleccion è avanti 2-0 ma il Cile può accorciare il risultato con un calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta l'ex centrocampista della Juventus Arturo Vidal. Dietro di luiMa cosa significa la parola urlata da Dybala, ​"Quiricocho?". ​La leggenda narra che Quiricocho fosse un tifoso dell'Estudiantes famoso negli anni '60 per non portare fortuna: ogni partita dell’Estudiantes a cui assisteva, la squadra perdeva. Per questo gli venne chiesto di accedere al parcheggio dello stadio per accogliere gli avversari.Da quel momento la parola si usa in Sud America prima di un rigore o di una situazione di pericolo. Una sorta di parola scaramantica. Dybala ci ha provato, ma la palla è entrata comunque anche se al termine dei 90' a sorridere è stata proprio l'Argentina grazie al gol decisivo de La Joya