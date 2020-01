Recuperato Zaniolo, in casa Roma si festeggia solo a metà: sì, perché se è vero che è stato recuperato un elemento fondamentale per la rosa giallorossa, è altrettanto vero che le notizie dall'infermeria non sono delle migliori. Infatti, per Mkhitaryan si prospetta uno stop di altri venti giorni, e allo stesso modo restano ai box anche Pastore, Kluivert, Zappacosta e Cristante. Come abbiamo già detto, come se non bastasse, anche Spinazzola potrebbe dare forfait a causa della febbre: in casa giallorossa la coperta è molto corta. Fonseca sorride, ma solo a metà. La Juve può approfittarne.