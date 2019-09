Footage of Nicklas Bendtner's first training session at his new club Copenhagen.

Le sue maglie negli store delsono già terminate, ma il primo allenamento di Nicklascon la squadra danese non è andato come previsto. L'ex attaccante dellanon è apparso in gran forma e, anzi, ha fallito diverse occasioni tra le tante avute a due passi dal portiere. Mira da sistemare per Bendtner, che non potrà presentarsi in campo in queste condizioni per l'esordio ufficiale con il club.