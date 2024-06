Usa-Bolivia, come hanno giocato Mckennie e Weah

I numeri di Mckennie

Palloni toccati: 42

Passaggi (riusciti): 29 (22)

Dribbling tentati (riusciti): 2(1)

Duelli a terra (vinti): 6 (2)

Palloni persi: 14

I numeri di Weah

Expected goals: 0.21

Expected Assists: 0.19

Tiri in porta: 1

Tiri fuori: 2

Passaggi chiave: 3

Duelli aerei (vinti): 2(2)

Subito protagonisti i due giocatori della Juventus presenti in Copa America con gli Stati Uniti, ovveroEntrambi sono partiti titolari nella gara d'esordio degli USA, che hanno sconfitto 2-0 la Bolivia grazie ai gol di Pulisic e Balogun. Ecco com'è andata la partita dei due bianconeri.con facoltà di allargarsi sulla fascia. Tanti inserimenti per Weston che però non è riuscito ad incidere come avrebbe voluto. ESPN dà 6 in pagella al texano. "Ha faticato a trovare la palla per tutto il primo tempo, inserendosi spesso in posizioni larghe. Il suo cartellino giallo era necessario ma potrebbe essere un problema in vista delle partite più importanti", il commento. Il centrocampista della Juventus alla vigilia aveva mosso delle critiche per l'organizzazione della Copa America:Non c'è atmosfera".. L'esterno della Juve, schierato a destra nel tridente offensivo (come d'abitudine in nazionale), è andato vicino al goal dopo pochi minuti e ci ha riprovato nel secondo tempo. Suo il passaggio da cui arriva il super goal di Pulisic. "Attivo fin dall'inizio sulla fascia destra e astuto con la palla per liberarsi dalla pressione quando necessario. Nel secondo tempo ha tirato un tiro da posizione angolata su un attacco promettente", il commento di ESPN (7 in pagella).(dati sofascore)